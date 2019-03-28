2019-03-28T16:57:31+03:00
Общество

«Епископ против домового»: В «Вечернем Урганте» высмеяли нападки Калининградской епархии на хомлинов

Иван МАРКОВ
Поделиться:
Постер "будущего фильма"Постер "будущего фильма"Фото: Скриншот сайта
Изменить размер текста:

В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» во время обсуждения текущих новостей ведущий Иван Ургант напомнил о калининградских событиях, а именно о письме архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору с требованием принять меры против распространения неоязычества при помощи фигурок домовых хомлинов.

- И вот, друзья, еще одна новость для кинематографа: замечательный, хороший сюжет для новой кинофраншизы про супергероев – «Епископ против домового», - заявил Ургант и попросил своих сотрудников показать постер этой будущей картины.

- Уже написаны сценарии трех фильмов: «Епископ против домового», второй фильм - «Воскрешение Нафани» и третья часть, когда уже подключается говорящая ворона, - далее Ургант вкратце рассказал сюжет фильма, - Епископ побеждает домового, но в последний момент открывается дверь, и заходит девочка с варежкой на ниточке, и говорит, что это ее собака. Тогда епископ изгоняет дьявола сначала из девочки, а потом из варежки. А потом еще из матери, которая говорит: «Наташа, посуду помыла? Умница, дочка!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде в этом году отремонтируют стадионы в трех школах
Жителя Черняховска арестовали на трое суток за неоплаченный вовремя штраф
Калининградца оштрафовали за лжесвидетельство
Калининградский бизнесмен оформил кредит на психически больного приятеля
Автобаза калининградского правительства получила 8,8 млн рублей на покупку новых машин
В Калининградской области 85 организаций отключили от электричества за долги
Путеводитель по Куршской косе признан лучшим туристическим SMART-приложением
На матч «Балтика»-«Химки» болельщиков доставят на бесплатных автобусах-шатлах
«Не дадим кошмарить город»: Мэрия Калининграда пообещала исправить ситуацию с «космическим» фасадом на Леонова
Под Зеленоградском мужчина угрожал расправой воспитателю детского сада
В Озерске мужчина хранил почти 300 граммов конопли, ему грозит до 10 лет
Жительницу Гвардейска будут судить за неуплату 1 млн рублей алиментов
В аэропорту «Храброво» улучшились метеоусловия, ожидается прибытие задержанных рейсов
Калининградец украл из магазина две бутылки виски и напоил своих приятелей
В Калининграде мошенник выманил у пенсионеров больше 200 тысяч рублей