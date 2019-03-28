«Епископ против домового»: В «Вечернем Урганте» высмеяли нападки Калининградской епархии на хомлинов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-28T16:57:31+03:00

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В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» во время обсуждения текущих новостей ведущий Иван Ургант напомнил о калининградских событиях, а именно о письме архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору с требованием принять меры против распространения неоязычества при помощи фигурок домовых хомлинов.

- И вот, друзья, еще одна новость для кинематографа: замечательный, хороший сюжет для новой кинофраншизы про супергероев – «Епископ против домового», - заявил Ургант и попросил своих сотрудников показать постер этой будущей картины.

- Уже написаны сценарии трех фильмов: «Епископ против домового», второй фильм - «Воскрешение Нафани» и третья часть, когда уже подключается говорящая ворона, - далее Ургант вкратце рассказал сюжет фильма, - Епископ побеждает домового, но в последний момент открывается дверь, и заходит девочка с варежкой на ниточке, и говорит, что это ее собака. Тогда епископ изгоняет дьявола сначала из девочки, а потом из варежки. А потом еще из матери, которая говорит: «Наташа, посуду помыла? Умница, дочка!»

ИСТОЧНИК KP.RU