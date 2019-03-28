Калининградский бизнесмен оформил кредит на психически больного приятеля

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-28T17:13:22+03:00

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Калининградская полиция выясняет обстоятельства аферы, которую провернул 39-летний индивидуальный предприниматель из Правдинска.

По версии следователей, бизнюк отыскал среди своих знакомых психически нездорового человека – видать, только поэтому и смог уговорить его подписать документы для получения кредита в размере свыше 82 тысяч рублей. Когда в банке поближе познакомились с новым клиентом, почему-то решили обратиться к правоохранителям. И теперь ипэшнику инкриминируют статью УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». А это, между прочим, до пяти лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU