2019-03-28T17:13:22+03:00
Происшествия

Калининградский бизнесмен оформил кредит на психически больного приятеля

Теперь индивидуальному предпринимателю из Правдинска грозит срок за мошенничество
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградская полиция выясняет обстоятельства аферы, которую провернул 39-летний индивидуальный предприниматель из Правдинска.

По версии следователей, бизнюк отыскал среди своих знакомых психически нездорового человека – видать, только поэтому и смог уговорить его подписать документы для получения кредита в размере свыше 82 тысяч рублей. Когда в банке поближе познакомились с новым клиентом, почему-то решили обратиться к правоохранителям. И теперь ипэшнику инкриминируют статью УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». А это, между прочим, до пяти лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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