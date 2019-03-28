Калининградца оштрафовали за лжесвидетельство

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-28T17:30:32+03:00

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В Краснознаменском районе перед судом предстал 30-летний житель поселка Тимофеево. Интересно, что незадолго до этого он проходил по другому уголовному делу, но не в качестве обвиняемого, как в данном случае. Летом 2017 года сельчанин выступал свидетелем, усиленно пытаясь обеспечить алиби своим двум приятелям, которые жестоко избили местного лесничего.

- Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, гражданин изложил следствию заведомо ложную версию, опровергающую причастность его друзей к совершению противоправных действий, - сообщили в региональном Управлении СКР. – Этих показаний он продолжал придерживаться и в суде.

Однако оба подсудимых в итоге были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти. А значит, налицо был факт лжесвидетельства, и теперь к ответу притянули уже тимофеевца.

Мужик оказался на редкость упертым – ни в ходе предварительного следствия, ни по ходу судебного процесса свою вину так и не признал. Однако собранную следователями доказательную базу судья счел вполне достаточной для того, чтобы оштрафовать патологического вруна на 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU