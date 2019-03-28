Жителя Черняховска арестовали на трое суток за неоплаченный вовремя штраф

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-28T17:34:24+03:00

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Трое суток административного ареста получил житель Черняховска, вовремя не оплативший штраф за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

26-летнего водителя оштрафовали за нарушение Правил дорожного движения, однако мужчине не спешил с оплатой. На него завели очередной административный материал, а мировой судья назначил ему наказание в виде административного ареста.

Госавтоинспекция напоминает, что неуплата административного штрафа в установленный законом срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU