2019-03-28T17:41:41+03:00
Общество

В Калининграде в этом году отремонтируют стадионы в трех школах

Виктор Сергеев
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В Калининграде в этом году отремонтируют стадионы в трех школах. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Стадионы отремонтируют в школах №11, №28 (дальний корпус на ул. Суворова) и в 38 школе. На эти цели бюджетом предусмотрено 44 млн. рублей. На очереди проекты в школе №29,школе №33 и школе №46. В этом году ремонт будет также осуществлен на площадках школ №7 и №25.

- Все жители городских микрорайонов могут пользоваться бесплатно спортивной инфраструктурой школ, но в составе организованных групп и вне учебного процесса, - отметили в пресс-службе горсовета Калининграда.

Власти отмечают, что уход за искусственным газоном футбольного поля обходится более чем в 200 тыс. рублей в год, поэтому необходимо бережно относиться к общему имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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