2019-03-28T18:02:25+03:00
Происшествия

Калининградец ранил 16-летнего подростка связкой ключей

Мужчина сделал замечание компании молодежи за шум под окнами его квартиры
Игорь ОРЕХОВ
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Началось с того, что 47-летнему жителю Калининграда не понравилось слишком шумное, по мнению мужчины, поведение компании подростков под окнами его дома. Сделанное замечание с просьбой поумерить децибелы, тинейджеры, как можно понять, проигнорировали. И тогда у горожанина состоялся короткий, но выразительный диалог с одним из парней. Завершившийся тем, что взрослый огрел 16-летнего оппонента связкой ключей по бедру.

Использование столь необычного орудия мести оказалось сродни применению кистеня – на конечности образовалась колото-резаная рана. Врачи квалифицировали повреждение как легкий вред здоровью, а участковые уполномоченные полиции возбудили в отношении калининградца уголовное дело. Максимальная санкция части 2 статьи 115 УК РФ – лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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