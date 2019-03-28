2019-03-28T19:38:10+03:00
Здоровье

В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр с ангиографом экспертного класса

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На базе Гусевской центральной районной больницы открылся сердечно-сосудистый центр. В нем установили ангиограф экспертного класса. В 2018 году из регионального бюджета было направлено более 70 млн рублей на приобретение ангиографа и ремонт помещения для его установки. Еще 4 миллиона добавились из собственных средств больницы.

- Аппарат такого класса обеспечивает помощь хирургу в проведении любой процедуры, - говорит Алексей Сафуанов, кардиохирург, который будет работать с новой техникой. - Подобного уровня ангиографов в регионе больше нет.

Врач отметил, что новый сосудистый центр в Гусеве работает в связке с областной больницей Калининграда.

- Большое подспорье и в том, что охвачен теперь весь восток области. Сократится время поступления пациентов, которое должно быть очень коротким. Теперь не придется ждать, пока скорая привезет пациента из какого-то отдаленного города или поселка в Калининград. Все можно делать здесь, в Гусеве. Это очень хорошо, - говорит Алексей Сафуанов.

Медики отмечают, что приобретенное оборудование позволит выполнять диагностику состояния сосудистого русла и операции на сосудах. Изначально планируется проведение кардиографий и стентирование сосудов сердца, в дальнейшем, после специального обучения специалистов, будет возможно проведение удаления тромбов из сосудов головного мозга и конечностей, а также эмболизация маточных артерий.

Обучение для персонала, который планируется к работе в рентген-операционной, уже началось.

Отметим, новый ангиограф сможет работать в режиме компьютерного томографа.

Центр в Гусеве рассчитан на проведение более 700 манипуляций в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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