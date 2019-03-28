2019-03-28T19:40:08+03:00
Общество

В Советске на церемонии пуска газа решили отремонтировать фасад дома

Газ подвели к 190 домам
Александр КАТЕРУША
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В этом дворе под музыку прошла церемония.В этом дворе под музыку прошла церемония.Фото: Александр КАТЕРУША
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В четверг 28 марта в Советске подвели природный газ к 190 жилым домам, в которых проживает 1446 жителей.

В одном из дворов микрорайона «Чапаевский» провели церемонию пуска газа. Она была очень торжественная: установили флаги, растянули красную ленточку, собрали народ. Ну а такой громкой музыки здесь, наверное, не слышали, никогда.

Видно было, что к приезду местных чиновников и губернатора Антона Алиханова готовились. Кустарник и малину, которые, видимо, портили и без того невеселый пейзаж, вырубили. А вот фасад дома, возле которого устроили торжество, как был, так и остался обветшалым и неухоженным, с дырами в штукатурке и посыпавшимися от старости кирпичами.

Дом не ремонтировали, кажется, ни разу. Фото: Александр КАТЕРУША

Дом не ремонтировали, кажется, ни разу.Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор, заметив это, поручил отремонтировать фасад, сорвав аплодисменты местных жителей.

- Спасибо! – закричали собравшиеся.

- Пожалуйста, – ответил глава региона.

Отметим, всего за последние 3 года на территории Калининградской области построено 900 км газораспределительных сетей, более 2000 газовых вводов, газифицированы дома, в которых поживает более 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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