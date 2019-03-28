В Советске на церемонии пуска газа решили отремонтировать фасад дома
В четверг 28 марта в Советске подвели природный газ к 190 жилым домам, в которых проживает 1446 жителей.
В одном из дворов микрорайона «Чапаевский» провели церемонию пуска газа. Она была очень торжественная: установили флаги, растянули красную ленточку, собрали народ. Ну а такой громкой музыки здесь, наверное, не слышали, никогда.
Видно было, что к приезду местных чиновников и губернатора Антона Алиханова готовились. Кустарник и малину, которые, видимо, портили и без того невеселый пейзаж, вырубили. А вот фасад дома, возле которого устроили торжество, как был, так и остался обветшалым и неухоженным, с дырами в штукатурке и посыпавшимися от старости кирпичами.
Дом не ремонтировали, кажется, ни разу.Фото: Александр КАТЕРУША
Губернатор, заметив это, поручил отремонтировать фасад, сорвав аплодисменты местных жителей.
- Спасибо! – закричали собравшиеся.
- Пожалуйста, – ответил глава региона.
Отметим, всего за последние 3 года на территории Калининградской области построено 900 км газораспределительных сетей, более 2000 газовых вводов, газифицированы дома, в которых поживает более 100 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU