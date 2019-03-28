В Славске Дом культуры отремонтировали за 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:46 2019-03-28T19:47:25+03:00

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На ремонт Дома культуры в Славске выделили порядка 5 млн рублей из резервного фонда Президента РФ. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, еще столько же было потрачено из средств регионального бюджета, спонсорских денег и по программе «Культура малой Родины».

На деньги резервного фонда, в частности, привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали большую сцену в зале.

Работы по фасаду здания Дома культуры, который функционирует с 1947 года, заняли три месяца. Еще столько же времени ушло на внутренние отделочные работы.

- Дом культуры не простаивает пустой, он открыт каждый день. Здесь бесплатно занимаются коллективы, дети: танцы, вокальные кружки, изобразительное искусство. Проводим мероприятия, праздники, встречи. Мы посчитали, что в прошлом году большой зал был задействован 112 раз. Это единственная площадка, где могут встретиться люди. Приезжают со всей округи, - говорит Дмитрий Цветков, директор Центра культуры Славского района, в который входит не только ДК в Славске, но и еще 18 сельских клубов.

В планах установить видеонаблюдение и отремонтировать второй этаж здания, где расположены административные помещения, гримерки и кабинеты для персонала.

По словам Дмитрия Цветкова, в 2018 году на грантовые деньги в ДК были закуплены проекторы, звуковая система, кресла и стулья.

ИСТОЧНИК KP.RU