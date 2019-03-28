В Гусеве отремонтируют стоматологическую поликлинику
В рамках поездки в Гусев губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил Центральную районную больницу, на базе которой открылся сердечно-сосудистый центр. Кроме того, глава региона осмотрел стоматологическую поликлинику.
В конце 2017 года там отремонтировали часть помещений детского блока. Тогда 1 млн рублей выделены из бюджета области.
Остальные же помещения поликлиники, коридоры и кабинеты остались без ремонта и со старым оборудованием.
В ближайшее время и там начнется капитальный ремонт, в бюджете на это предусмотрено 6,3 млн рублей.
Работы планируют завершить в ноябре этого года.
Кроме того, Антон Алиханов дал поручение изыскать порядка 800 тыс. рублей для оборудования двух дополнительных рабочих мест врачей-стоматологов и приобретения оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU