2019-03-28T22:27:17+03:00
Общество

В Гусеве отремонтируют стоматологическую поликлинику

Работы планирую завершить в ноябре
Александр КАТЕРУША
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В этих стоматологических кабинетах можно снимать фильмы ужасов.В этих стоматологических кабинетах можно снимать фильмы ужасов.Фото: Александр КАТЕРУША
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В рамках поездки в Гусев губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил Центральную районную больницу, на базе которой открылся сердечно-сосудистый центр. Кроме того, глава региона осмотрел стоматологическую поликлинику.

В конце 2017 года там отремонтировали часть помещений детского блока. Тогда 1 млн рублей выделены из бюджета области.

Остальные же помещения поликлиники, коридоры и кабинеты остались без ремонта и со старым оборудованием.

В ближайшее время и там начнется капитальный ремонт, в бюджете на это предусмотрено 6,3 млн рублей.

Работы планируют завершить в ноябре этого года.

Кроме того, Антон Алиханов дал поручение изыскать порядка 800 тыс. рублей для оборудования двух дополнительных рабочих мест врачей-стоматологов и приобретения оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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