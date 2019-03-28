2019-03-28T22:41:49+03:00
Общество

Семьям врачей в Гусеве вручили ключи от квартир

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Четырем сотрудникам больницы Гусева, переехавшим в Калининградскую область из регионов России, в четверг 28 марта вручили ключи от служебных квартир. В торжественной церемонии принял участие губернатор Антон Алиханов.

В числе новоселов кардиохирург Алексей Сафуанов и его жена Ольга, тоже сердечно-сосудистый хирург, которые переехали к нам из Челябинска, заместитель главврача больницы Гусева по медчасти Людмила Курцеба, акушер-гинеколог Юлия Мамусина и врач-терапевт Светлана Гроголь, которые приехали в регион из Красноярского края.

Еще три квартиры остались в резерве. Но так как в Гусев в ближайшее время приедут офтальмолог, неонатолог, терапевты и другие специалисты, губернатор дал поручение региональному минздраву подготовить предложения по внесению поправок в бюджет с целью приобретения еще нескольких квартир для врачей.

Также губернатор поручил Агентству по имуществу проработать механизм, который позволит по истечении определенного срока получать медицинским специалистам в муниципалитетах служебное жилье в собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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