Семи гномов не будет: Авторы хомлинов приостановили свой проект из-за претензий РПЦ

СЕГОДНЯ 00:34 2019-03-29T00:35:33+03:00

По словам Натальи Шевченко, проект может быть перезапущен только после городского голосования

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Авторы проекта «Мастерская хомлинов» приостановили производство фигурок домовых из-за претензий калининградской епархии. Об этом в четверг сообщила одна из основателей проекта Наталья Шевченко в интервью ТАСС.

- Пока мы не будем устанавливать новые фигурки и называть места, где они должны были появиться из-за сложившейся ситуации, - заявила Шевченко. - Хотим организовать голосование, чтобы город решил демократично, оставлять хомлинов или нет.

Напомним, письмо архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору Калининградской области, в котором говорилось о распространении неоязычества при помощи фигурок гномов, получило всероссийский резонанс. На следующий день после обнародования текста этого письма в Инстаграме началась акция под хэштегом #нетрогайтехомлинов.

К слову, сегодня из семи обещанных фигурок хомлинов установлено только две.

ИСТОЧНИК KP.RU