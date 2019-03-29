Семи гномов не будет: Авторы хомлинов приостановили свой проект из-за претензий РПЦ
Авторы проекта «Мастерская хомлинов» приостановили производство фигурок домовых из-за претензий калининградской епархии. Об этом в четверг сообщила одна из основателей проекта Наталья Шевченко в интервью ТАСС.
- Пока мы не будем устанавливать новые фигурки и называть места, где они должны были появиться из-за сложившейся ситуации, - заявила Шевченко. - Хотим организовать голосование, чтобы город решил демократично, оставлять хомлинов или нет.
Напомним, письмо архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору Калининградской области, в котором говорилось о распространении неоязычества при помощи фигурок гномов, получило всероссийский резонанс. На следующий день после обнародования текста этого письма в Инстаграме началась акция под хэштегом #нетрогайтехомлинов.
К слову, сегодня из семи обещанных фигурок хомлинов установлено только две.
ИСТОЧНИК KP.RU