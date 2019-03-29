СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-29T10:14:59+03:00

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Калининградские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по экономике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всероссийские интеллектуальные состязания среди 9-11 классов прошли в Москве, в них приняли участие 283 школьника из 61 региона России.

Калининградскую область представляли команда школьников – Владислав Калино (11 класс лицея № 1 г. Балтийска), Ирина Линевич (10 класс гимназии № 32 г. Калининграда), Анастасия Небольсина (11 класс школы № 4 г. Черняховска), Дмитрий Скороходов (10 класс ШИЛИ) и Антанас Эйдинтас (11 класс ШИЛИ г. Калининграда). Сопровождала ребят и помогала на всем протяжении олимпиады председатель жюри регионального этапа олимпиады по экономике Наталья Бурдакова.

Ученица школы №4 Черняховска Анастасия Небольсина стала победителем. Выпускница является неоднократным участником заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, обществознанию, праву.

Кроме того, выпускник 11 класса лицея №1 Балтийска Владислав Калино вошел в число призеров. Как и Анастасия Небольсина, он является постоянным участником всероссийских интеллектуальных состязаний, получает стипендию губернатора, проводит лекции в рамках проекта «Дети-детям» по использованию метода шахматной доски при решении задач.

ИСТОЧНИК KP.RU