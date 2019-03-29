СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-29T10:20:21+03:00

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В Калининградской области стартовал проект «Мы-россияне». С 22 по 28 марта проходила первая в этом году экскурсионно-образовательная поездка.

Как сообщает пресс-служба правительства области, участниками путешествия в Москву стали 80 школьников в возрасте от 12 до 14 лет из Багратионовска, Гурьевска, Советска, Черняховска и Калининграда.

Для ребят прошла экскурсия в Центральный дом авиации и космонавтики с дегустацией космической еды, посещение ВДНХ и павильона «Космос» с мастер-классом «Робот-вездеход». Также школьники побывали в московском планетарии, музее покорения неба в Жуковском, на Красной площади, музее-заповеднике «Коломенское», прогулялись по Старому Арбату и посмотрели представление в Кремлевском дворце съездов.

Всего в 2019 году запланировано 38 выездов, участниками которых станут четыре тысячи молодых людей. Для них подготовлены такие маршруты, как Москва, Владимир, Тула, Коломна, Рязань, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Казань и Курск. Эти поездки будут приурочены к Году театра в России, 75-летию прорыва блокадного кольца Ленинграда, 85-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ю. Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU