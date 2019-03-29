Калининградец отсудил за не поставивший вовремя товар сумму, втрое большую его стоимости
Когда житель Московского района Калининграда так и не дождался заказанного в предприятии «Техстандарт» напольного чугунного газового котла (за который авансом выложил 70 тысяч рулей), он решил действовать через суд.
В суде признали, что передача товара заказчику в установленный договором срок осуществлена не была, поэтому с продавца должны быть взысканы уплаченные покупателем денежные средства. А плюс к тому – неустойка, компенсации морального вреда и штраф.
Таким образом, проигравший дело «Техстандарт» должен выплатить сумму почти втрое большую, чем стоил злополучный котел – в общей сложности 204 998 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU