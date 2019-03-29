2019-03-29T10:59:16+03:00
Дом. Семья

В Калининградский зоопарк хотят вернуть белых медведей

Александр КАТЕРУША
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Построить комплекс предполагается на том месте, где сейчас находится старый «Волчатник» перепрофилированный под «Дом старых медведей».Построить комплекс предполагается на том месте, где сейчас находится старый «Волчатник» перепрофилированный под «Дом старых медведей».Фото: Александр КАТЕРУША
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Программу опеки белых медведей в зоопарках России обсудили в Ижевске. Там собрались сотрудники 15 зоопарков, где содержатся эти животные.

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова, присутствовавшая на встрече, презентовала эскизный проект вольера белых медведей, который для Калининграда разработал голландский зооархитектор Эрик ван Влиет. Как сообщает пресс-служба зоопарка, построить комплекс предполагается на том месте, где сейчас находится старый «Волчатник» перепрофилированный под «Дом старых медведей».

Проект нашего зоопарка. Фото: предоставлено зоопарком

Проект нашего зоопарка.Фото: предоставлено зоопарком

Фото: предоставлено зоопарком

- Мы планируем организовать подводный обзор и всякие прикольные штуки вроде «берлоги» - подземного лаза - он будет заканчиваться стеклом, через которое можно будет видеть медведя «нос к носу». – говорят в зоопарке.

Отмечается, что в Ижевске проект Калининградского зоопарка всем понравился. Теперь он должен понравиться и потенциальному спонсору, который будет готов профинансировать проектирование объекта.

- Если это будет сделано, наши шансы вернуть белых медведей в коллекцию значительно возрастут, – заключили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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