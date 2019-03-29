Скалолазы из Калининграда выиграли два серебра домашнего первенства России
Соревнования проводились во Дворце творчества детей и молодежи
Изменить размер текста:
Калининград принял первенство России по спортивному скалолазанию. Юноши и девушки от 10 до 19 лет из 39 регионов страны собрались во Дворце творчества детей и молодежи.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одними из лучших по итогам соревнований стали представители калининградской федерации скалолазания и альпинизма. Наши ребята выиграли серебряные награды среди младших юношей и старших девушек.
Отличный результат продемонстрировали Никита Шаповалов и Елизавета Трокина.
ИСТОЧНИК KP.RU