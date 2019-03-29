Скалолазы из Калининграда выиграли два серебра домашнего первенства России

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-29T11:13:00+03:00

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Калининград принял первенство России по спортивному скалолазанию. Юноши и девушки от 10 до 19 лет из 39 регионов страны собрались во Дворце творчества детей и молодежи.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одними из лучших по итогам соревнований стали представители калининградской федерации скалолазания и альпинизма. Наши ребята выиграли серебряные награды среди младших юношей и старших девушек.

Отличный результат продемонстрировали Никита Шаповалов и Елизавета Трокина.

ИСТОЧНИК KP.RU