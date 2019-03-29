В Калининграде отключили электричество на 11-ти улицах и в четырех садовых товариществах

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-29T11:41:46+03:00

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В Калининграде до 18 часов не будет света на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Электричество отключено на ул. Бассейная, 55; пер. Бассейный; ул. Л-та Катина, 16, 16а, б, 33–33а, 34а, 37, 39, 41, 42, 64; ул. Менделеева, 63, 86, 91, 95а–99а; пер. Менделеева; ул. С-та Мишина, 76 (частный д/с), 85, 99а, 123а; пер. Мишина, 21, 43; ул. Столярная, 1–21, 2–12, 25–33, 37; пер. Столярный, 2; СТ "Весна"; СТ "Зарница"; СНТ "Золотой ранет"; СНТ "Лето"; ГО "Энергия"; ГО "Лада"; ул. Ю. Гагарина, 2–10, 14, 15, 16, 19–39, 47–53; ул. Стрелецкая, 1–13, 2–8, 21–29.

До 17 часов не будет холодной воды на Московский пр., 271, 275, 277, 279, 373, 375; ул. Б. Окружная, 15, 17, 19; ул. Крымская, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU