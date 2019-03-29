Достраивать, или строить новый: Алиханов потребовал до конца года решить вопрос с газопроводом в Балтийск

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-29T12:27:58+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил до конца года обследовать недостроенный газопровод в Балтийск. Это позволит понять, можно ли его достраивать, или необходимо строить новый. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве.

- Мне нужен ответ: если не сможем использовать старую трубу, давайте, я дам денег на новую. Если не сможем, давайте тогда проектировать заново, раз у нас можно потратить миллиард рублей и никого не посадить, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU