2019-03-29T13:08:05+03:00
Туризм

Калининград вошел в топ-5 самых популярных туристических маршрутов в России

Кирилл Алексеев
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Калининградская область продолжает удерживать лидирующие позиции в туристических рейтингах. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, самый западный регион вошел в пятерку самых популярных экскурсионных маршрутов этой весной.

"По агрегированным оценкам туроператоров, в топ-5 самых популярных внутренних экскурсионных направлений весны входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое кольцо и Калининград, - говорится в сообщении. - Игроки (рынка - Ред.) также отмечают рост запросов на экскурсионные поездки в Карелию, Крым, города Северо-Западного федерального округа, регионы Алтайского края, Сибири и Дальнего Востока".

Аналитики также отмечают, что в последнее время спрос на экскурсионные туры в регионы России заметно вырос. Причинами этого называется стабилизация курса валют, а также менее существенное подорожание российских туров в отличие от зарубежных: 5-10 процентов против 15-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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