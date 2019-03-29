2019-03-29T13:34:30+03:00
Наука

В калининградском янтаре нашли несколько видов давно вымерших насекомых

Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Калининградский Музей янтаря
Изменить размер текста:

Ученые из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН, внимательно изучив янтарь с инклюзами из коллекции калининградского музея янтаря, наткнулись на сенсационное открытие. В кусках ископаемой смолы, как сообщили в музее янтаря, были обнаружены неизвестные науки виды доисторических насекомых.

- Мы предполагали, что здесь должна быть хорошая коллекция и в ней будут обнаружены виды, которые окажутся новыми для науки, - сообщил палеоэнтомолог, доктор биологических наук Андрей Легалов. - Как в общем-то и оказалось. Ранее неизвестные виды мы фотографируем и готовим их описания в престижные международные журналы. Такие находки безумно интересны широкому кругу ученых не только в России, но и в Европе, Америке и Австралии.

Коллекция натуральных образцов янтаря с инклюзами в Калининградском областном музее янтаря насчитывает более 10 тысяч единиц. Это уникальное национальное достояние, которое бережно хранится в музейных фондах и частично представлено в экспозиции для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Калининградской области пройдет проверка водителей на трезвость
Власти объявили торги на строительство ФОКа в Озерске
Калининградец прописал в «резиновой квартире» сразу 17 иностранцев
В 2018 году свыше 4 тысяч калининградцев сдали нормы ГТО
Калининград вошел в топ-5 самых популярных туристических маршрутов в России
Достраивать, или строить новый: Алиханов потребовал до конца года решить вопрос с газопроводом в Балтийск
В Калининграде отключили электричество на 11-ти улицах и в четырех садовых товариществах
Скалолазы из Калининграда выиграли два серебра домашнего первенства России
В Калининградский зоопарк хотят вернуть белых медведей
Ставки по кредитным картам Промсвязьбанка «100+» и «Карта мира без границ» стали еще ниже
Калининградец отсудил за не поставивший вовремя товар сумму, втрое большую его стоимости
В Калининградской области стартовал проект «Мы-россияне»
Калининградские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по экономике
В Гурьевском районе в садовом товариществе «Рублевочка–Вест» сгорел дом
В Калининграде ночью сгорел внедорожник «Фольксваген»
Семи гномов не будет: Авторы хомлинов приостановили свой проект из-за претензий РПЦ
Семьям врачей в Гусеве вручили ключи от квартир
В Гусеве отремонтируют стоматологическую поликлинику