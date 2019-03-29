В калининградском янтаре нашли несколько видов давно вымерших насекомых

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-29T13:34:30+03:00

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Ученые из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН, внимательно изучив янтарь с инклюзами из коллекции калининградского музея янтаря, наткнулись на сенсационное открытие. В кусках ископаемой смолы, как сообщили в музее янтаря, были обнаружены неизвестные науки виды доисторических насекомых.

- Мы предполагали, что здесь должна быть хорошая коллекция и в ней будут обнаружены виды, которые окажутся новыми для науки, - сообщил палеоэнтомолог, доктор биологических наук Андрей Легалов. - Как в общем-то и оказалось. Ранее неизвестные виды мы фотографируем и готовим их описания в престижные международные журналы. Такие находки безумно интересны широкому кругу ученых не только в России, но и в Европе, Америке и Австралии.

Коллекция натуральных образцов янтаря с инклюзами в Калининградском областном музее янтаря насчитывает более 10 тысяч единиц. Это уникальное национальное достояние, которое бережно хранится в музейных фондах и частично представлено в экспозиции для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU