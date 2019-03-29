В 2018 году свыше 4 тысяч калининградцев сдали нормы ГТО

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-29T14:34:35+03:00

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В 2018 году в Калининградской области испытания комплекса ГТО прошли 6798 человек, из них 4077 человек выполнили нормативы на знаки отличия. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала замминистра спорта Анжела Тарасевич.

Сейчас в области работают 25 центров тестирования. В Гусевском, Нестеровском и Черняховском округах созданы по два таких центра.

В мероприятиях комплекса ГТО могут участвовать граждане всех возрастов. Первая возрастная ступень – это дошкольники (6-7 лет), таких участников у нас 610 человек. Основную долю составляют учащиеся образовательных организаций – 2 951. Активно нормативы выполняют и люди старшего возраста. Так, знаками комплекса ГТО награждены 391 человек 35-49 лет, 85 человек от 50 до 59 лет, 37 человек 60-69 лет и три участника в возрасте старше 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU