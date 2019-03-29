2019-03-29T14:42:25+03:00
Общество

Калининградец прописал в «резиновой квартире» сразу 17 иностранцев

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На калининградца завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

46-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире на ул. О. Кошевого сразу 17 иностранцев. Как это обычно бывает, иностранные граждане по месту их регистрации не проживали.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства», возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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