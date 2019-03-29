2019-03-29T15:15:23+03:00
Спорт

Власти объявили торги на строительство ФОКа в Озерске

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Озерска объявила аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного центра. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

На строительство спортивного объекта выделено почти 112 млн рублей, он разместится на улице Пограничной, 35.

ФОК площадью 2,3 тыс. квадратных метров должен быть введен в эксплуатацию до 25 декабря 2019 года.

Напомним, в феврале стало известно, что правительство области выделило Озерску средства на строительство ФОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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