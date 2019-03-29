2019-03-29T15:22:35+03:00
Общество

В Калининградской области пройдет проверка водителей на трезвость

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининградской области пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мероприятие «контроль трезвости» пройдет в субботу и воскресенье.

- Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение в течение года, влечет уголовную ответственность, которая предусматривает лишение свободу на срок до двух лет.

Госавтоинспекция просит граждан сообщать о пьяных водителях на горячую линию «Нетрезвый водитель» по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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