На территории Форта №5 проведут военно-историческую реконструкцию

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-29T15:41:54+03:00

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Военно-историческую реконструкцию, посвященную 74-й годовщине штурма Кёнигсберга, проведут 6 апреля на территории музея «Форт №5».

Как сообщают организаторы, в этот памятный день зрители увидят бой, проведенный по всем правилам военного искусства.

В программе:

10.00-16.00 – работа интерактивного лагеря (знакомство с бытом и предметами вооружения военнослужащих разных эпох).

11.20-12.00 – митинг и возложение цветов к памятному знаку «Героям штурма форта №5».

12.00-16.00 – «Фронтовой кинотеатр». Демонстрация кадров военной кинохроники.

13.00-14.25 – военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5».

14.30,15.30 – бесплатные экскурсии для посетителей музея «Форт №5».

14.40 – торжественное построение и награждение участников реконструкции.

На территории музея работают выставки.

Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III», имевший важное стратегическое значение, оказал наиболее ожесточённое сопротивление из всех аналогичных фортификационных сооружений Кёнигсберга. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU