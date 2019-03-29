2019-03-29T15:41:54+03:00
Общество

На территории Форта №5 проведут военно-историческую реконструкцию

Мероприятие посветят 74-й годовщине штурма Кёнигсберга
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Военно-историческую реконструкцию, посвященную 74-й годовщине штурма Кёнигсберга, проведут 6 апреля на территории музея «Форт №5».

Как сообщают организаторы, в этот памятный день зрители увидят бой, проведенный по всем правилам военного искусства.

В программе:

10.00-16.00 – работа интерактивного лагеря (знакомство с бытом и предметами вооружения военнослужащих разных эпох).

11.20-12.00 – митинг и возложение цветов к памятному знаку «Героям штурма форта №5».

12.00-16.00 – «Фронтовой кинотеатр». Демонстрация кадров военной кинохроники.

13.00-14.25 – военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5».

14.30,15.30 – бесплатные экскурсии для посетителей музея «Форт №5».

14.40 – торжественное построение и награждение участников реконструкции.

На территории музея работают выставки.

Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III», имевший важное стратегическое значение, оказал наиболее ожесточённое сопротивление из всех аналогичных фортификационных сооружений Кёнигсберга. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде спасли лебедя, на которого напал ревнивый сородич
В Калининграде для съемок фильма про ВМФ ищут бородатых мужчин на роли бандитов
В Калининградской области в апреле ожидаются перерывы в теле- и радиовещании
В Калининграде на стадионе «Балтика» обновят игровое поле и заменят подогрев
В Чкаловске сквер с памятником-самолетом обустроят к концу года
В поселке под Светлым нашли авиабомбу
Сожители из Светлого получили 11,5 лет за продажу амфетамина
В Калининграде из магазина без лицензии изъяли свыше 1200 бутылок алкоголя
Стадионы Калининграда готовят к чемпионату Европы по регби
В Пионерском провели учения на территории детского санатория
Кропоткин: В Калининграде остаются проблемы с частотой вывоза мусора
Мухомор объяснил, почему «Калининград-ГорТранс» до сих пор убыточен, несмотря на дотации
В Калининграде отключат освещение на площади Победы в рамках акции «Час Земли»
В Калининградской области эксплуатируют свыше 700 единиц транспорта на газомоторном топливе