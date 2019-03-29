На территории Форта №5 проведут военно-историческую реконструкцию
Военно-историческую реконструкцию, посвященную 74-й годовщине штурма Кёнигсберга, проведут 6 апреля на территории музея «Форт №5».
Как сообщают организаторы, в этот памятный день зрители увидят бой, проведенный по всем правилам военного искусства.
В программе:
10.00-16.00 – работа интерактивного лагеря (знакомство с бытом и предметами вооружения военнослужащих разных эпох).
11.20-12.00 – митинг и возложение цветов к памятному знаку «Героям штурма форта №5».
12.00-16.00 – «Фронтовой кинотеатр». Демонстрация кадров военной кинохроники.
13.00-14.25 – военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5».
14.30,15.30 – бесплатные экскурсии для посетителей музея «Форт №5».
14.40 – торжественное построение и награждение участников реконструкции.
На территории музея работают выставки.
Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III», имевший важное стратегическое значение, оказал наиболее ожесточённое сопротивление из всех аналогичных фортификационных сооружений Кёнигсберга. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза.
ИСТОЧНИК KP.RU