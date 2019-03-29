2019-03-29T15:45:29+03:00
Общество

В Калининградской области эксплуатируют свыше 700 единиц транспорта на газомоторном топливе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области будет создана рабочая группа по вопросам реализации программы развития газомоторной инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов.

- Природный газ является самым экономичным и экологичным видом топлива. Его ключевыми потребителями являются пассажирский, легковой транспорт и коммунальная техника. Именно возможность значительно сократить затраты на топливо способствует интересу потребителей к газовой технике, – отметил Александр Рольбинов.

По данным пресс-службы регионального праивтельства, сейчас в области эксплуатируется свыше 700 единиц транспорта, переведенных на компримированный природный газ. Заправочная инфраструктура представлена шестью объектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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