В Калининграде отключат освещение на площади Победы в рамках акции «Час Земли»
Калининград присоединится к всемирной акции «Час Земли», которая намечена на 30 марта. Как сообщается на страничке администрации города в Facebook, в 20:30 в субботу будет выключено все освещение на площади Победы.
В мэрии отметили, что отметят «Час Земли» и в библиоткек имени Чехова. В 19:00, туда приглашаются все желающие, чтобы в темноте послушать «Pink Floyd».
Вход свободный.
Идея «Часа Земли» родилась в 2007 году в австралийском Сиднее.
Организаторы, Всемирный фонд дикой природы, предлагают просто выключить свет на час (с 20.30 до 21.30 по местному времени) у себя дома, на работе, где бы вы ни были…
Цель символичной акции: привлечь внимание общества к проблеме глобального изменения климата и призвать людей по всему миру экономить энергию и другие природные ресурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU