В Калининграде отключат освещение на площади Победы в рамках акции «Час Земли»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-29T16:01:48+03:00

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Калининград присоединится к всемирной акции «Час Земли», которая намечена на 30 марта. Как сообщается на страничке администрации города в Facebook, в 20:30 в субботу будет выключено все освещение на площади Победы.

В мэрии отметили, что отметят «Час Земли» и в библиоткек имени Чехова. В 19:00, туда приглашаются все желающие, чтобы в темноте послушать «Pink Floyd».

Вход свободный.

Идея «Часа Земли» родилась в 2007 году в австралийском Сиднее.

Организаторы, Всемирный фонд дикой природы, предлагают просто выключить свет на час (с 20.30 до 21.30 по местному времени) у себя дома, на работе, где бы вы ни были…

Цель символичной акции: привлечь внимание общества к проблеме глобального изменения климата и призвать людей по всему миру экономить энергию и другие природные ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU