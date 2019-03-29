Мухомор объяснил, почему «Калининград-ГорТранс» до сих пор убыточен, несмотря на дотации

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-29T16:00:37+03:00

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Убытки муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» в этом году могут составить 206 млн рублей. И это при том, что предприятие получила субсидию в размере 120,9 млн рублей. такие данные были озвучены на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Калининграда.

Не изменило ситуацию и повышение стоимости проезда в общественном транспорте на четыре рубля. Поэтому городские власти выделят предприятию дотацию в размере 380 млн рублей.

- На вопрос депутатов о том, почему частные предприятия работают с прибылью, а муниципальное – с убытками, директор «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор сослался на то, что частники допускают ряд нарушений – платят официально минимальную зарплату, тем самым уходя от налогов, не оплачивают отпускные и больничные листы, не соблюдают расписание, - сообщает пресс-служба горсовета.

Чтобы «оптимизировать» доходы, Мухомор предложил ввести «ночной тариф», который будет выше дневного. Однако депутаты эту идею не поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU