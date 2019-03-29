Кропоткин: В Калининграде остаются проблемы с частотой вывоза мусора

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-29T16:14:05+03:00

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В Калининграде налаживается работу по вывозу мусора, однако пока нельзя сказать, что она полностью отлажена. Об этом сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

- Есть проблема, и она существенная – это частота вывоза мусора. Надеюсь, в ближайшее время работа будет налажена, - сказал он.

На заседании комиссии по городскому хозяйству также отметили, что в городе существует недопонимание между перевозчиками и управляющими компаниями. Кроме этого, вывоз крупногабаритного мусора и шин, а также уборка мусора возле индивидуальных жилых домов – в некоторых районах она производится только 1 раз в неделю.

- Отдельная история – наши проблемные точки, где свои обязанности не выполняют управляющие компании. Пример тому – ситуация с мусором на ул. Берёзовая возле 39-й школы, где УК не заключила договор региональным оператором. Временно город установил там свой контейнер и взял под свой контроль уборку мусора. С УК вопрос будет решаться, скорее всего, в судебном порядке», - прокомментировал Андрей Кропоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU