В Пионерском провели учения на территории детского санатория
На территории детского ортопедического санатория «Пионерский» провели пожарные учения по ликвидации возгорания повышенного ранга сложности.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, для создания условий максимально приближенных к реальным учения проводились в позднее время суток.
По легенде на третьем этаже одного из корпусов произошел пожар, огонь начал распространяться и сработала пожарная сигнализация. По замыслу два человека оказались отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации.
Через полчаса «пожар» был потушен, все «пострадавшие» спасены. Учения прошли по плану.
В ликвидации условного возгорания задействовали 20 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU