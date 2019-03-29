В Пионерском провели учения на территории детского санатория

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-29T16:18:35+03:00

В ликвидации условного возгорания задействовали 20 человек

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На территории детского ортопедического санатория «Пионерский» провели пожарные учения по ликвидации возгорания повышенного ранга сложности.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, для создания условий максимально приближенных к реальным учения проводились в позднее время суток.

По легенде на третьем этаже одного из корпусов произошел пожар, огонь начал распространяться и сработала пожарная сигнализация. По замыслу два человека оказались отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации.

Через полчаса «пожар» был потушен, все «пострадавшие» спасены. Учения прошли по плану.

В ликвидации условного возгорания задействовали 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU