2019-03-29T16:21:59+03:00
Спорт

Стадионы Калининграда готовят к чемпионату Европы по регби

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В апреле в Калининграде пройдет чемпионат Европы по регби среди юниоров. Как сообщило агентство ТАСС, четвертьфинальные и полуфинальные матчи пройдут на стадионах "Сельма" и "Локомотив", финал и матч за третье место состоятся на стадионе "Калининград".

До этого на главной арене проходили исключительно футбольные матчи. Напомним, стадион является домашней ареной калининградской "Балтики", которая 18 апреля сыграет дома с новосибирской "Сибирью".

- Для арены это будут первые нефутбольные соревнования, - сказала представитель оргкомитета турнира Ольга Калина. - Перенос матча "Балтики" уже случился - изначально клуб должен был сыграть 20 апреля, но игру перенесли на 18 апреля. Все службы заверяют, что к матчам чемпионата Европы поле будет в полном порядке. В эти два дня будет нанесена разметка под регбийные соревнования, а до игры "Балтики" пройдут подготовительные работы для последующей установки ворот.

Чемпионат Европы по регби среди юниоров (до 18 лет) пройдет в Калининграде с 14 по 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде спасли лебедя, на которого напал ревнивый сородич
В Калининграде для съемок фильма про ВМФ ищут бородатых мужчин на роли бандитов
В Калининградской области в апреле ожидаются перерывы в теле- и радиовещании
В Калининграде на стадионе «Балтика» обновят игровое поле и заменят подогрев
В Чкаловске сквер с памятником-самолетом обустроят к концу года
В поселке под Светлым нашли авиабомбу
Сожители из Светлого получили 11,5 лет за продажу амфетамина
В Калининграде из магазина без лицензии изъяли свыше 1200 бутылок алкоголя
В Пионерском провели учения на территории детского санатория
Кропоткин: В Калининграде остаются проблемы с частотой вывоза мусора
Мухомор объяснил, почему «Калининград-ГорТранс» до сих пор убыточен, несмотря на дотации
В Калининграде отключат освещение на площади Победы в рамках акции «Час Земли»
В Калининградской области эксплуатируют свыше 700 единиц транспорта на газомоторном топливе