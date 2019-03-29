Стадионы Калининграда готовят к чемпионату Европы по регби

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-29T16:21:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле в Калининграде пройдет чемпионат Европы по регби среди юниоров. Как сообщило агентство ТАСС, четвертьфинальные и полуфинальные матчи пройдут на стадионах "Сельма" и "Локомотив", финал и матч за третье место состоятся на стадионе "Калининград".

До этого на главной арене проходили исключительно футбольные матчи. Напомним, стадион является домашней ареной калининградской "Балтики", которая 18 апреля сыграет дома с новосибирской "Сибирью".

- Для арены это будут первые нефутбольные соревнования, - сказала представитель оргкомитета турнира Ольга Калина. - Перенос матча "Балтики" уже случился - изначально клуб должен был сыграть 20 апреля, но игру перенесли на 18 апреля. Все службы заверяют, что к матчам чемпионата Европы поле будет в полном порядке. В эти два дня будет нанесена разметка под регбийные соревнования, а до игры "Балтики" пройдут подготовительные работы для последующей установки ворот.

Чемпионат Европы по регби среди юниоров (до 18 лет) пройдет в Калининграде с 14 по 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU