В Калининграде из магазина без лицензии изъяли свыше 1200 бутылок алкоголя
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В Калининграде полицейские выявили факт незаконной продажи алкоголя в одном из торговых павильонов в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
66-летний предприниматель хранил и продавал спиртное, не имея при этом соответствующей лицензии. В результате полицейские изъяли из торговой точки 1236 бутылок алкоголя.
На предпринимателя завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU