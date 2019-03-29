2019-03-29T16:28:34+03:00
Общество

В Калининграде из магазина без лицензии изъяли свыше 1200 бутылок алкоголя

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские выявили факт незаконной продажи алкоголя в одном из торговых павильонов в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

66-летний предприниматель хранил и продавал спиртное, не имея при этом соответствующей лицензии. В результате полицейские изъяли из торговой точки 1236 бутылок алкоголя.

На предпринимателя завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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