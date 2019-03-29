Сожители из Светлого получили 11,5 лет за продажу амфетамина
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом осудили пару, которая занималась продажей амфетамина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городского суда.
Мужчина приобретал амфетамин и подыскивал покупателей. Его сожительница взвешивала и расфасовывала психотропное вещество на условные дозы, а иногда и сама занималась продажей.
В результате мужчина получил 6,5 лет колонии строгого режима. Его подельница проведет в местах не столь отдаленных 5 лет, причем, на общем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU