В Чкаловске сквер с памятником-самолетом обустроят к концу года

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-29T17:18:27+03:00

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В Чкаловске до конца года обустроят сквер с памятником-самолетом ИЛ-2.Об этом сообащет пресс-служба горсовета Калининграда.

- Важно, что сама значимость этого памятного места сохранится. Чкаловск – микрорайон представителей разных летных профессий. Поэтому тут двух мнений быть не может: самолет нужно сохранить. Но сама суть существующей композиции несколько изменится. Бюсты будут стоять в ином порядке. Кроме того, при переносе инженерных сетей и самого самолета возникает и вопрос благоустройства, улучшения территории вокруг него, - отметил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.

В рамках реконструкции самолет переместится несколько вглубь территории, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и комфортное перемещение людей возле самолета. Ручей, протекающий в непосредственно близости от него, по проекту возьмут в трубу.

ИСТОЧНИК KP.RU