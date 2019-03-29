2019-03-29T17:21:50+03:00
Спорт

В Калининграде на стадионе «Балтика» обновят игровое поле и заменят подогрев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде на стадионе «Балтика» обновят игровое поле и заменят подогрев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эти цели область получила свыше 40 млн рублей. Их направят на приобретение и установку искусственного покрытия с реконструкцией системы подогрева под новое поле. Это позволит проводить там как тренировочный процесс Центра подготовки футбольного резерва клуба «Балтика», так и соревнования.

После реконструкции на «Балтике» появится сектор для прыжков в длину и тройного прыжка, полноценные беговые дорожки длиной 400 метров с покрытием класса международной федерации легкой атлетики и современное футбольное поле шириной 70, длиной 110 метров и высотой искусственного ворса до 60 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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