В Калининградской области в апреле ожидаются перерывы в теле- и радиовещании

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-29T17:26:36+03:00

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В Калининградской области в апреле на телепередающем оборудовании пройдут плановые профилактические работы. Из-за этого возможны непродолжительные перерывы в теле- и радиовещании, сообщает пресс-служба регионального правительства.

График отключения передатчиков:

– 2 апреля с 10:00 до 16:00 – Чернышевское;

– 4 апреля с 10:00 до 16:00 – Красноторовка;

– 8 апреля с 10:00 до 16:00 – Куйбышевское;

– 10 апреля с 10:00 до 16:00 – Большаково;

– 15 апреля с 01:00 до 10:00 – Калининград, Веселовка;

– 23 апреля с 10:00 до 16:00 – Железнодорожный

– 25 апреля – с 10:00 до 16:00 – Краснознаменск.

Также профилактические работы могут отразиться на трансляции радиостанций:

– 15 апреля – с 01:00 до 10.00 – Вести ФМ, с 4:00 до 10:00 – Радио России, с 6:00 до 10:00 – Маяк;

– 17 апреля – с 9:00 до 15:00 – Дорожное радио, Европа Плюс/Радио Каскад.

ИСТОЧНИК KP.RU