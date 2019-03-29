В Калининградской области в апреле ожидаются перерывы в теле- и радиовещании
В Калининградской области в апреле на телепередающем оборудовании пройдут плановые профилактические работы. Из-за этого возможны непродолжительные перерывы в теле- и радиовещании, сообщает пресс-служба регионального правительства.
График отключения передатчиков:
– 2 апреля с 10:00 до 16:00 – Чернышевское;
– 4 апреля с 10:00 до 16:00 – Красноторовка;
– 8 апреля с 10:00 до 16:00 – Куйбышевское;
– 10 апреля с 10:00 до 16:00 – Большаково;
– 15 апреля с 01:00 до 10:00 – Калининград, Веселовка;
– 23 апреля с 10:00 до 16:00 – Железнодорожный
– 25 апреля – с 10:00 до 16:00 – Краснознаменск.
Также профилактические работы могут отразиться на трансляции радиостанций:
– 15 апреля – с 01:00 до 10.00 – Вести ФМ, с 4:00 до 10:00 – Радио России, с 6:00 до 10:00 – Маяк;
– 17 апреля – с 9:00 до 15:00 – Дорожное радио, Европа Плюс/Радио Каскад.
ИСТОЧНИК KP.RU