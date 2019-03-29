2019-03-29T18:31:36+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок фильма про ВМФ ищут бородатых мужчин на роли бандитов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде завершаются приготовления к съемкам сериала про армию и ВМФ «Андреевский флаг». Как сообщается в группе в ВК «Съемки в кино в Калининграде», для проекта набирают актеров. Так, нужны мужчины на роли участников международной банды злых контрабандистов.

«Ищем крепких, бородатых мужчин желающих сыграть роли бандитов. Очень важно реальное наличие бороды и чем злее типаж, тем лучше! Идеал: борцы, боксеры», - говорится в сообщении.

Ранее организаторы процесса рассказывали, что ожидаются очень интересные съемки с использованием военно-морских кораблей и подводных лодок.

- Прямым образом будут задействованы военно-морские базы. Съемки будут проходить и в Калининграде, и в области, - рассказывает директор актерского агентства кинокомпании «Калининград Фильм» Антон Шатилов.

Ориентировочно съемки займут от 3 до 4 месяцев. Готовый сериал покажут по телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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