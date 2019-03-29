В Калининграде для съемок фильма про ВМФ ищут бородатых мужчин на роли бандитов
В Калининграде завершаются приготовления к съемкам сериала про армию и ВМФ «Андреевский флаг». Как сообщается в группе в ВК «Съемки в кино в Калининграде», для проекта набирают актеров. Так, нужны мужчины на роли участников международной банды злых контрабандистов.
«Ищем крепких, бородатых мужчин желающих сыграть роли бандитов. Очень важно реальное наличие бороды и чем злее типаж, тем лучше! Идеал: борцы, боксеры», - говорится в сообщении.
Ранее организаторы процесса рассказывали, что ожидаются очень интересные съемки с использованием военно-морских кораблей и подводных лодок.
- Прямым образом будут задействованы военно-морские базы. Съемки будут проходить и в Калининграде, и в области, - рассказывает директор актерского агентства кинокомпании «Калининград Фильм» Антон Шатилов.
Ориентировочно съемки займут от 3 до 4 месяцев. Готовый сериал покажут по телевидению.
ИСТОЧНИК KP.RU