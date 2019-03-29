2019-03-29T18:49:56+03:00
Дом. Семья

В Калининграде спасли лебедя, на которого напал ревнивый сородич

Избитую птицу подобрали у озера на улице Катина
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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Инцидент случился в Калининграде на улице Катина на питьевых озерах. О раненом лебеде волонтерам сообщил местный житель. Обессилевшую птицу удалось поймать и отправить на лечение. История об этом опубликована в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Волонтеры восстановили картину произошедшего. Они предполагают, что лебедь сел на озеро передохнуть, а может, хотел занять его, но озеро уже было занято парой.

- Если на озеро, на котором уже есть пара приземляется чужак, не важно зачем и не важно, взрослый он или птенец, ранен или здоров, его будут любым способом выгонять находящиеся на озере лебеди, - рассказывают зоозащитники. - Чаще всего они забивают конкурента, иногда даже насмерть.

На улице Катина раненого лебедя нашли мужика быстро, он был весь в грязи, весь в ссадинах и даже не отреагировал на своих спасителей.

- Скорее всего, хозяин озера просто забил его крыльями, - говорят волонтеры.

В ветеринарной клинике лебедю обработали ссадины, дали препараты и назначили лечение.

Раненый лебедь находится в приюте под Калининградом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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