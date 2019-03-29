В Калининграде спасли лебедя, на которого напал ревнивый сородич
Инцидент случился в Калининграде на улице Катина на питьевых озерах. О раненом лебеде волонтерам сообщил местный житель. Обессилевшую птицу удалось поймать и отправить на лечение. История об этом опубликована в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.
Волонтеры восстановили картину произошедшего. Они предполагают, что лебедь сел на озеро передохнуть, а может, хотел занять его, но озеро уже было занято парой.
- Если на озеро, на котором уже есть пара приземляется чужак, не важно зачем и не важно, взрослый он или птенец, ранен или здоров, его будут любым способом выгонять находящиеся на озере лебеди, - рассказывают зоозащитники. - Чаще всего они забивают конкурента, иногда даже насмерть.
На улице Катина раненого лебедя нашли мужика быстро, он был весь в грязи, весь в ссадинах и даже не отреагировал на своих спасителей.
- Скорее всего, хозяин озера просто забил его крыльями, - говорят волонтеры.
В ветеринарной клинике лебедю обработали ссадины, дали препараты и назначили лечение.
Раненый лебедь находится в приюте под Калининградом.
ИСТОЧНИК KP.RU