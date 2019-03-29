2019-03-29T19:50:43+03:00
Общество

Под Калининградом нашли орден красноармейца, оставшегося в живых

Награду намерены передать родственникам героя
Иван МАРКОВ
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Найденный орден "Славы"Найденный орден "Славы"Фото: Предоставлено героем публикации
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В Калининградской области снова нашли награду красноармейца. В начале марта в редакцию «Комсомолки» передали сообщение от одного из жителей региона (он пожелал остаться неизвестным) о том, что в районе поселка Междуречье Черняховского района был найден орден «Славы III степени». Нашедший награду калининградец пожелал передать орден родственникам героя и прислал его фотографии.

С помощью калининградских поисковиков, сделавших запрос в архив минобороны, удалось установить, что владельцем ордена был красноармеец Ильяс Амеджанов, разведчик 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии. Получил он его в начале марта 1945 года за успешный захват пленных немцев.

Судя по тому, что на сайте «Память народа» фамилия Амеджанова не значится в списках безвозвратных потерь, после войны он вернулся на родину. Получается, что свой орден он просто потерял.

О герое также известно, что родился он в Джанкойском районе Крымской АССР в 1914 году, и на войну призывался из Нижнего Тагила.

«Комсомолка» разыскивает родственников Ильяса Амеджанова. Если у вас есть какая-то информация о них, просьба обращаться в нашу редакцию по телефону 8 (4012)310 350.

ИСТОЧНИК KP.RU

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