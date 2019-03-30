2019-03-30T09:53:14+03:00
Происшествия

За кражу 500 рублей калининградка может лишиться свободы на 6 лет

Жительница Озерска надеялась снять крупную сумму денег с чужой кредитки, но просчиталась
Игорь ОРЕХОВ
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В Озерске один из местных жителей принимал у себя дома 39-летнюю соседку - даму приятную во многих отношениях. Вечеринка, как положено, была алкогольной. Хозяин сломался первым, а когда проснулся, то не обнаружил рядом ни гостьи, ни своей банковской карты.

Сотрудники угрозыска, к которым обратился озерчанин, подтвердили, что кредитку у него позаимствовала та самая соседка. Женщина знала ПИН-код и надеялась крупно поживиться. Поэтому долго и с недоумением глядела на дисплей банкомата, где высветилась цифра 500 – именно столько накоплений оказалось на счету соседа. Когда расстроенную воровку задержали оперативники, она даже не стала запираться, сознавшись в содеянном.

- Санкции части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по признакам которой возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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