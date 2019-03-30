2019-03-30T10:24:08+03:00
Наука

Калининградских молодых ученых приглашают принять участие в конкурсе

На рассмотрение принимаются работы в области технических, естественных, гуманитарных наук, а также экономики и юриспруденции
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининградской области стартовал конкурс для молодых ученых и специалистов в сфере технических, естественных и гуманитарных наук, экономики, а также юриспруденции.

Как видно из названия мероприятия, участвовать в нем могут студенты, аспиранты, научные и научно-педагогические работники, работники РАН, специалисты научно-производственных фирм и других организаций, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Объем предоставляемой на конкурс научной работы ограничен 10 листами с учетом таблиц, иллюстраций и приложений. Материалы принимаются оргкомитетом (организаторами выступили областной Центр молодежи и Совет молодых ученых и специалистов при поддержке регионального агентства по делам молодежи) в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 30 апреля. Победители заочного этапа получат приглашение для участия в научной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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