В Калининграде после столкновения с "Маздой" погиб 28-летний байкер

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-30T11:51:33+03:00

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В минувшую пятницу, 29 марта на улице Ульяны Громовой в Калининграде произошла дорожная авария с участием спортивного мотоцикла и легкового автомобиля. Судя по видеозаписи на сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области, байкер, двигавшийся с высокой скоростью, врезался в правое переднее крыло "Мазды", которая внезапно выехала со второстепенной дороги на перекресток из-за стоявшей машины.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в 18:24 по местному времени."Мазда" выезжала с прилегающей территории.Находившийся за рулем 59-летний мужчина не убедился предварительно в безопасности совершаемого маневра. Ехавший по главной дороге на мотоцикле "Кавасаки" без государственных регистрационных номеров 28-летний парень от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU