На участке проспекта Победы в Калининграде запретят остановку транспорта
Появление дополнительных знаков объясняют желанием увеличить пропускную способность автомагистрали
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Как сообщили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда, с 18 апреля этого года на проспекте Победы будут установлены дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена». Они появятся на проезде вдоль путепровода вплоть до улицы Брусничной. Такая мера объясняется заботой о безопасности дорожного движения и стремлением увеличить пропускную способность одной из главных городских магистралей на данном участке.
ИСТОЧНИК KP.RU