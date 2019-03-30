2019-03-30T11:21:47+03:00
Общество

На участке проспекта Победы в Калининграде запретят остановку транспорта

Появление дополнительных знаков объясняют желанием увеличить пропускную способность автомагистрали
Игорь ОРЕХОВ
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Как сообщили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда, с 18 апреля этого года на проспекте Победы будут установлены дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена». Они появятся на проезде вдоль путепровода вплоть до улицы Брусничной. Такая мера объясняется заботой о безопасности дорожного движения и стремлением увеличить пропускную способность одной из главных городских магистралей на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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