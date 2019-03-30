2019-03-30T12:13:51+03:00
Происшествия

Калининградец прогулял больше 100 тысяч рублей из сбережений своей бабушки

Внук упросил пенсионерку переоформить на его имя сберкнижку и распорядился деньгами по-своему
Игорь ОРЕХОВ
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Житель Светловского городского округа давно уже зарился на сберегательную книжку своей 80-летней бабушки. И наконец-то уговорил престарелую родственницу переоформить на его имя заветный документ: мол, так будет надежнее. Однако на деле все вышло с точностью до наоборот.

Как выяснили уже сотрудники уголовного розыска. 28-летний молодчик, дорвавшись до банковского счета пенсионерки, устроил себе шикарную жизнь, в короткое время сняв с книжки и прогуляв 103 тысячи рублей. Теперь внучку придется держать ответ по уголовному делу о мошенничестве. Ну а бабушке – пополнять изрядно похудевшие денежные сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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