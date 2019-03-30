Под Калининградом фура врезалась в тяжелый грузовик

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-30T12:37:07+03:00

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В восемь часов утра 29 марта в Гурьевском районе на 10-м километре шоссе «Калининград - Черняховск – Нестеров» автомобиль «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя наконец-то догнал попутный «Мерседес 210D», который буксировал за собой на гибкой сцепке «Форд». В результате ДТП пострадал сам виновник аварии, который госпитализирован.

А уже в седьмом часу вечера минувшей пятницы на 48-м километре все той же автотрассы произошел во многом похожий на утренний инцидент. Только на сей раз отличился 38-летний шофер ехавшей со стороны Черняховска в направлении Калининграда тягача марки «Ивеко» с полуприцепом. Он умудрился наехать на грузовик «Вольво» с полуприцепом, припаркованный справа по ходу движения на обочине. И здесь досталось водителю фуры – дальнобойщик получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU