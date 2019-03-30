2019-03-30T13:16:55+03:00
Происшествия

Со стройки под Калининградом украли две бухты медного кабеля

Жители Зеленоградского района отвезли ценный провод в пункт приема металлолома
Игорь ОРЕХОВ
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Рабочие, пришедшие одним прекрасным мартовским утром на стройплощадку в поселке Прохладное Зеленоградского района, наметанным глазом сразу же заметили, что там не хватает двух бухт медного кабеля. Куда именно делся провод – установили сотрудники угрозыска местного отдела полиции.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Мужчины в возрасте 28, 25 и 23-х лет вывезли кабель со стройки на личном автотранспорте и сдали похищенное в пункт приема металлолома.

Двое воров уже имеют в анамнезе судимости, для их товарища это будет первоходка в «зону» - как он сам надеется, все же, не на все предусмотренные частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 5 лет.

Умиляет и невозмутимость скупщиков цветмета: отправить на переплавку медный кабель, чтобы потом из него, весьма вероятно, снова сделали медный кабель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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