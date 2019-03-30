Мэрия Калининграда осталась без электричества

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-30T15:59:22+03:00

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Вообще-то, администрация Калининграда планировала присоединиться к общемировой акции «Час Земли» в 20:30 по местному времени. Именно в этот момент ровно на час должны были погаснуть все электролампочки на площади Победы, 1.Однако блекаут настал гораздо раньше: около полудня здание мэрии оказалось обесточено.

Поскольку ЧП пришлось на выходной день, на большинстве чиновников оно практически не отразилось. Единственно, опасения были за работавший и в субботу многофункциональный центр, где отключились все телефоны. Однако сотрудники учреждения остались на своих местах и героически продолжили трудиться в экстремальном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU