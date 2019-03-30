Мэрия Калининграда осталась без электричества
Вообще-то, администрация Калининграда планировала присоединиться к общемировой акции «Час Земли» в 20:30 по местному времени. Именно в этот момент ровно на час должны были погаснуть все электролампочки на площади Победы, 1.Однако блекаут настал гораздо раньше: около полудня здание мэрии оказалось обесточено.
Поскольку ЧП пришлось на выходной день, на большинстве чиновников оно практически не отразилось. Единственно, опасения были за работавший и в субботу многофункциональный центр, где отключились все телефоны. Однако сотрудники учреждения остались на своих местах и героически продолжили трудиться в экстремальном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU