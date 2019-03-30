Границу Калининградской области и Польши все чаще пересекают на велосипеде или мотоцикле

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-30T16:25:14+03:00

А вот легковых автомобилей и автобусов через погранпереход «Гусев – Голдап» проехало меньше, чем год назад

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Пограничный пункт пропуска «Гусев - Голдап» пользуется популярностью как у граждан Польши, так и у россиян, поэтому традиционно работает с большой нагрузкой. Однако за первые три месяца текущего года там отмечено снижение количества пересекающих таможенную границу людей и транспортных средств. Об этом сообщили по ходу рабочей встречи представителей Калининградской областной таможни и Палаты фискальной администрации в польском городе Ольштын.

С января по март через погранпереход проследовало 102,2 тысячи физических лиц и 71 тысяча легковых автомобилей, что на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года. На 9 процентов снизилось и количество автобусов – с начала года их было оформлено 511 единиц. Вместе с тем, как отмечает Польский культурный центр в Калининграде, намного больше стали пересекать границу на двухколесном транспорте. В первом квартале этого года общее количество проехавших через МАПП мотоциклистов и велосипедистов составило 1056, увеличившись сразу на четверть.

ИСТОЧНИК KP.RU