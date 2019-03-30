2019-03-30T17:35:38+03:00
Происшествия

Двое калининградцев пытались украсть цистерну от молоковоза

Воров вовремя заметил сторож, который поспешил сообщить о происходящем в полицию
Игорь ОРЕХОВ
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В Черняховском районе двое местных жителей попались на краже старой бочки от молоковоза.

Находящаяся на территории одной организации в окрестностях поселка Фрунзенское алюминиевая емкость, хоть и лишилась прежней мобильности, видимо, все же была потребна для каких-то хозяйственных нужд. Однако приятели, одному из которых 32, а другому – 21 год, решили, что им старая цистерна нужнее. Потому что ее можно сдать на металлолом, это ж центнер или даже полтора ценного материала!

Присутствие в непосредственной близости сторожа прикативших на грузовике дружбанов не смутило. Чего не сказать о самом стороже: убедившись, что по-доброму воров не остановить, он позвонил в полицию. Блюстители порядка прибыли настолько оперативно, что как раз застали мужиков за погрузкой добычи в кузов машины. Обоих задержали и доставили куда надо для выяснения чего надо.

Вообще-то, по закону за подобные проделки полагается до пяти лет тюряги. Но друзья-подельники надеются на снисхождение самого гуманного суда в мире – ведь свой преступный умысел до логического завершения они так и не довели. Пусть и не по собственной воле…

ИСТОЧНИК KP.RU

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